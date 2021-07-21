Неизвестные пытались сорвать шоу Навки с участием Загитовой

Неизвестные пытались сорвать ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки с участием победительницы Игр Алины Загитовой «Руслан и Людмила», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу спектакля.

«3 июля на площадке кем-то посторонним была нажата аварийная кнопка на ледозаливочном комбайне. После данной комбинации комбайн переходит в аварийный режим и не заводится, ошибку приходится сбрасывать. 20 июля комбайн вообще замкнуло.

После выяснения причин, было обнаружено, что провод, идущий от аккумулятора, был положен на глушитель, который имеет очень высокую температуру во время работы комбайна. Провод расплавило и произошло замыкание. К счастью, оно не привело к возгоранию и его удалось вовремя заменить», — заявили в пресс-службе.

В заявлении отмечается, что расплавленный провод находится далеко от места нагревания, поэтому организаторы шоу решили, что технику пытались вывести из строя специально. В Navka Show проводят внутреннее расследование произошедшего.

Шоу «Руслан и Людмила» проходит в «Сочи Парк» до 30 сентября.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее было опубликовано видео падения Загитовой на ледовом шоу Навки.