Конор Макгрегор назвал своих хейтеров бездельниками

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обратился к своим недоброжелателям.

В своем Instagaram Макгрегор заявил, что его хейтеры являются бездельниками. Также Конор отметил, что не испытывает к критикам никаких эмоций.

«Я вытираю свою богатую задницу вашими чувствами по поводу моей работы», — добавил он.

Между Дастином Порье и Конором Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

12 июля Макгрегор сообщил, что операция на ноге прошла успешно.

Первый поединок между бойцами прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Фирас Захаби, бывший тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жоржа Сен-Пьера, раскритиковал поведение ирландца Конора Макгрегора.