Федун заявил о финансовых потерях «Спартака» из-за отсутствия пива на арене

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, сколько клуб теряет в год из-за отсутствия пива на стадионе.

«Наш клуб — примерно миллиард в сезон», — цитирует Федуна ТАСС.

Функционер отметил, что вопрос продажи пива на стадионах рано или поздно решится.

«Пивные компании могут инвестировать более двух миллиардов. Важно, чтобы не было одной компании. Например, Heineken подпишет контракт с РФС, а дальше будут какие-то отчисления», — считает председатель совета директоров красно-белых.

Федун отметил, что реклама пивоваренных компаний принесет больше денег, чем сама продажа пива на стадионе.

«Надеюсь на осознание того, что других источников финансирования в настоящее время в нашей стране нет, и пиво, пожалуй, осталось последним резервом, который еще не использован. Его необходимо как можно быстрее использовать», — сказал Федун.

Ранее Федун рассказал, что тормозит развитие футбола в России. По мнению председателя совета директоров «Спартака», спорт не является коммерческим проектом, бизнес-проектом.