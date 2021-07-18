Глава совета директоров ЦСКА высмеял слух о переговорах с Черчесовым

Глава совета директоров московского ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал информацию о переговорах красно-синих с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Один из болельщиков армейской команды написал в комментариях в Instagram функционера.

«Молю, только без Черчесова!» — написал пользователь.

«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры», — ответил Орешкин.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА является экс-защитник московской команды Алексей Березуцкий.

Ранее сообщалось, что Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе.