Хэмилтон отказался извиняться перед Ферстаппеном за аварию

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не видит причин извиняться перед нидерландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за аварию, которая произошла на Гран-при Великобритании.

Спортсмен сказал, что не видел подробных повторов инцидента.

«Но, исходя из моего нынешнего понимания, я не думаю, что нахожусь в том положении, чтобы за что-то извиняться. Мы же здесь гоняемся.

Я слышал, что Макс в больнице, и это меня беспокоит, да. Никто из нас никогда не хочет, чтобы кто-либо получил травму. Я позднее свяжусь с ним и проверю, всё ли в порядке. У нас впереди еще много сложных гонок», — цитирует Хэмилтона GPFans.

Инцидент с участием спортсменов произошел на первом круге гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену. Гонка была прервана на 40 минут, а семикратный чемпион «Королевских гонок» получил десятисекундный штраф.

Ранее Ферстаппен раскритиковал Хэмилтона за празднование победы.