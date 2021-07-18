Отец Ферстаппена рассказал о состоянии пилота после аварии на Гран-при Великобритании

Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен рассказал о состоянии сына после аварии на Гран-при Великобритании «Формулы-1».

«Макс чувствовал легкое головокружение и теперь ему сделают компьютерную томографию головы. В остальном он в порядке. Плечо только побаливает, и синяки повсюду», — цитирует Ферстаппена-старшего Motorsport.

Инцидент с участием Ферстаппена произошел на первом круге гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену. Гонка была прервана.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании «Формулы-1». Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Третьим стал еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал 17-м, отстав от победителя на один круг.