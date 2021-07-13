Большинство клубов РПЛ против реформ в российском футболе

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило против реформ, представленных Российским футбольным союзом (РФС), сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, РФС предложил ввести систему, где лучшие шесть клубов чемпионата весной играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16 место проводят лишь один круг. Борьба в нижней части таблицы будет проходить так: два последних места вылетают, еще две команды играют стыковые матчи с клубами из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), две команды с верхних строчек играют с командой с 4-го места РПЛ стыковой матч за Лигу конференций.

Сообщается, окончательное решение будет принято на исполкоме РФС после того, как клубы придут к общему мнению на Общем собрании, только после этого окончательные решения будут приняты на Исполкоме РФС. Это должно произойти не раньше осени. При этом реализовать реформы можно будет только в том случае, если РФС не станет учитывать мнения клубов.

Ранее сообщалось, что причиной для старта реформ называется ухудшение положения клубов в таблице коэффициентов и, как следствие, сокращение числа мест в еврокубках и падение доходов в индустрии.