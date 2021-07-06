Италия повторила собственный антирекорд, ни разу не пробив в створ ворот в первом тайме

В первом тайме полуфинальной встречи чемпионата Европы — 2020 итальянцы не смогли ни разу пробить по воротам сборной Испании. В последний раз в матчах на вылет Евро или ЧМ сборная Италии не могла попасть в створ ворот в первой половине игры в 2000 году. Об этом сообщает Opta.

Во втором тайме итальянцы пробили по воротам шесть раз, четыре из которых пришлись в створ. Испанские футболисты нанесли 12 ударов и три раза попали по воротам.

В настоящее время счет полуфинального матча Италия — Испания — 1:1. Игра продолжится в дополнительное время.

В своей группе сборная Италии заняла первое место, набрав девять очков. Итальянцы обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала сборная Италии в дополнительное время одержала победу над Австрией (2:1). В полуфинале итальянцы обыграли сборную Бельгии (2:1).

Ранее стало известно, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл планирует закончить с клубным футболом, но продолжить играть за свою сборную, если та попадет на чемпионат мира — 2022.