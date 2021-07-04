Месси обошел Роналду по голам со штрафных ударов

Лионель Месси забил мяч со штрафного удара в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Эквадора (3:0). Этот гол позволил аргентинцу обойти Криштиану Роналду по взятиям ворот со штрафного удара. В активе португальца 57 таких мячей, а Месси забил уже 58. Статистика предоставлена с учетом матчей за клубы и сборные. Об этом сообщает ESPN в своем твиттере.

Таким образом, сборная Аргентины в полуфинале встретится с Колумбией. Во втором полуфинале сыграют сборные Бразилии и Перу. На Кубке Америки Месси забил уже четыре гола и является лучшим бомбардиром турнира.

Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии вылетел с чемпионата Европы — 2020 на стадии 1/8 финала от сборной Бельгии (0:1). На европейском первенстве Роналду забил пять мячей в четырех матчах.

Ранее сборная Колумбии в четвертьфинальном матче Кубка Америки обыграла Уругвай в серии послематчевых пенальти.