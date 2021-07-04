Колумбия в серии пенальти обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Колумбии в четвертьфинальном матче Кубка Америки обыграла Уругвай в серии послематчевых пенальти. В основное время голов забито не было. В серии пенальти колумбийцы Сапата, Санчес, Мина и Борха использовали свои попытки. В сборной Уругвая не смогли забить Хименес и Винья. Кавани и Суарес успешно реализовали свои пенальти.

Таким образом, сборная Колумбии встретится в полуфинале с Аргентиной. В другом полуфинале встретятся Бразилия и Перу.

На групповом этапе колумбийцы заняли третье место в группе B, одолев Эквадор (1:0), сыграв вничью с Венесуэлой (0:0), а также уступив Перу (1:2) и Бразилии (1:2).

Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.

Кубок Америки – 2021. 1/4 финала.

Колумбия — Уругвай – 0:0 (4:2 пен.)

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