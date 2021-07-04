Червиченко: Украина прыгнула выше головы, а сборной России остается только завидовать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался после поражения сборной Украины от Англии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 (0:4).

«Есть же объективные факты: английский футбол — один из самых сильных в мире. Украина весь чемпионат играла на кураже, это помогло им дойти до четвертьфинала, дальше решает мастерство. Молодости и куража не хватит для более хорошего результата. Украина — большие молодцы, они прыгнули выше головы, а нашей сборной остается только завидовать, сборной России до такого результата очень далеко», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Также Червиченко считает, что Англия точно обыграет Данию в полуфинале.

«Как обычно, Англия выкрутила себе наилучшие условия, дальше им играть только дома. Гораздо легче играть, когда весь стадион болеет за тебя. В Лондоне умеют болеть, думаю, что у сборной Англии есть все шансы стать чемпионом Европы», — сказал Червиченко.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1). Английская сборная заняла первое место в группе D, набрав шесть очков.

7 июля в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 против сборной Англии.