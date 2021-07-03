Агент Гурцкая заявил, что позвал бы в сборную России Гаттузо вместо Черчесова

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о том, кто может заменить Станислава Черчесова во главе национальной команды.

«Я за иностранца. Позвал бы и Бердыева на короткий срок, на шоковую терапию, но в длинную все равно бы звал иностранца. Иностранный наставник с авторитетом смог бы не просто собирать 22 лучших игроков, а смог бы доносить в РФС какие-то идеи по развитию клубного футбола тоже.

Мне кажется, Бердыева хорошо позвать до чемпионата мира — 2022. А там посмотреть, может быть, у него получится и совсем все поменяется. Я бы позвал свободного Гаттузо. Я знаю, как он относится к России, насколько он профессионал до мозга костей. Я знаю, что память о его авторитете и игровых подвигах очень свежа», — сказал агент на YouTube-канале «Футбольный Биги».

43-летний Дженнаро Гаттузо спустя три недели после назначения покинул пост главного тренера «Фиорентины» из-за разногласий с руководством. Ранее специалист возглавлял «Наполи», откуда ушёл по окончании сезона-2020/2021.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее журналист Василий Уткин высказался о будущем Станислава Черчесова на посту тренера сборной России.