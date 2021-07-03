Журналист Орлов заявил, что Дзюбу в России ждет обструкция от болельщиков

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что футболист Артем Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче».

«Вполне возможно, что действительно «Фенербахче» ведет переговоры о переходе Дзюбы. Ехать или нет, пусть решает сам Дзюба. Но тут ему будет нелегко. Обструкция от болельщиков будет и в его адрес. После такого чемпионата к нему болельщики будут жестко относиться», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

На Евро-2020 Дзюба провел три матча, отличившись с пенальти в матче против Дании (1:4). Также россияне уступили Бельгии (0:3) и обыграли Финляндию (1:0), заняв последнее место в группе.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел за петербургский «Зенит» 27 матчей, забив 20 мячей, а сине-бело-голубые стали чемпионами России.

Ранее сообщалось о том, что стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» проявил интерес к 32-летнему российскому центральному нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе.