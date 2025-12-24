На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дуров высказался об ориентации президента Франции

Дуров пошутил про ориентацию Макрона
true
true
true
close
Global Look Press/Reuters

Основатель и глава Telegram Павел Дуров пошутил про ориентацию президента Франции Эммануэля Макрона.

Предприниматель ранее пофантазировал о логотипе для своей программы донорства спермы. В социальной сети X он поделился фотографией листа бумаги в клетку с заметками и наброском, похожим на логотип в виде круга с буквами pd, которые, скорее всего, отсылают к инициалам Дурова.

Один из комментаторов указал бизнесмену, что аббревиатуру pd используют во Франции для обозначения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот», — ответил Дуров, сопроводив сообщение перевернутым смайликом.

Накануне Дуров заявил о готовности полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин младше 38 лет, желающих зачать ребенка с использованием его донорского материала. Дуров подчеркивает, что рассматривает донорство как «гражданскую ответственность» и способ снизить стигматизацию подобных практик.

Ранее Дуров заявил, что игнорирует сообщения Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами