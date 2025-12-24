На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин привез сувениры из Вьетнама и стал фигурантом дела

В Барнауле таможенники изъяли у туриста 16 кораллов из Вьетнама
ФТС России

В Барнауле таможенники аэропорта изъяли у туриста, вернувшегося из Вьетнама, партию запрещённых морских «сувениров». Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

При досмотре багажа 54-летнего пассажира, прибывшего из Вьетнама, с помощью рентген-аппарата были выявлены подозрительные объекты. При ручном досмотре сотрудники обнаружили 16 фрагментов кораллов.

Проведённая экспертиза установила, что это шестилучевые кораллы отряда мадрепоровые, данный вид находится под угрозой исчезновения, перевозить их через границу можно только при наличии разрешения. По словам самого туриста, он не знал о запрете на ввоз подобных предметов. В отношении мужчины Алтайской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях. Кораллы изъяты.

Ранее эстонские таможенники развернули россиянина на границе из-за дорогих кроссовок.

