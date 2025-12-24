На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена звезды «Слова пацана» захотела стать многодетной матерью

Жена Минекаева Азиза призналась, что хочет родить дочь
am.aiz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Азиза Минекаева призналась в беседе с «Пятым каналом», что хочет стать многодетной матерью.

Минекаева рассказала, что хочет воспитывать трех детей. Артистка и ее муж Рузиль хотят дочь. Пара уже придумала имя для будущего ребенка. Актриса не стала раскрывать его, так как, по ее мнению, потом уже «не будет интересно».

«Хотели (завести второго ребенка), на самом деле, в прошлом году. Но сейчас у меня есть такая мечта — после декрета снова вернуться в профессию, немножечко поработать, а потом как получится. В идеале иметь три ребенка. Я всегда хотела три мальчика, но сейчас мне кажется, классно, когда и девочка есть. Для мамы, мне кажется, девочка очень важна», — рассказала артистка.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает сына Рэмиля.

Актер получил известность после роли группировщика Адидаса-младшего в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее бойфренд Лены Перминовой стал «мистером Март» в календаре американского журнала.

