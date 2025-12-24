Осборн, Кеосаян и Линч: кто умер в 2025 году

В 2025 году мир кино, как российского, так и западного, лишился целой плеяды звезд: не стало Дэвида Линча, Дайан Китон, Джина Хэкмена, Олега Стриженова, Ларисы Голубкиной, Валентины Талызиной, Тиграна Кеосаяна, Евгении Добровольской и многих других.

Поклонники спорта также со скорбью вспоминают 2025 год, так как ушли из жизни советский футболист Никита Симонян, гроссмейстер Борис Спасский, борец Бувайсар Сайтиев, комментатор Алексей Гришин.

Прощались в 2025-м и с музыкантами: не стало, в частности, Оззи Осборна, Роберты Флэк, Бедроса Киркорова, Евгения Доги. Поклонники литературы скорбели об уходе Марио Варгаса Льосы. Почитатели искусства – о Зурабе Церетели и Эрике Булатове.

Также не стало папы Римского Франциска.

«Газета.Ru» вспоминает тех, кто ушел от нас в 2025 году.