В Камчатском крае загорелось деревянное двухэтажное кафе

МЧС: в кафе в Камчатском крае произошел пожар площадью 350 квадратных метров
ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Деревянное двухэтажное кафе загорелось в Елизовском муниципальном округе Камчатского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, здание расположено на Садовом кольце. Информация о произошедшем здесь пожаре поступила в экстренные службы 24 декабря в 18:52 по местному времени (9:52 мск).

«На месте происшествия работают боевые расчеты седьмой пожарно-спасательной части, Камчатского спасательного центра МЧС России, пожарной части №8 КГКУ «ЦОД», а также личный состав одной из воинских частей», — говорится в заявлении.

Предварительно, пламя распространилось на площади порядка 350 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал, подчеркивается в публикации.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев прокомментировал ситуацию, опубликовав соответствующий пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что специалистами был объявлен повышенный второй ранг вызова. На фоне случившегося чиновник призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее на пляже в Сочи сгорели кафе и складские помещения.

