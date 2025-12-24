На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал, зачем Украине перемирие

Аналитик Кнутов: Украина может заговорить о перемирии для перегруппировки ВСУ
Украина может начать говорить о возможности перемирия в зоне боевых действий только для того, чтобы нарастить силы и перегруппировать подразделения украинской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Они будут говорить о перемирии для того, чтобы укрепить свои позиции, подтянуть резервы, усилить наступление, перебросить еще дополнительное количество войск и сил, боевой техники в район боевых действий», — подчеркнул эксперт.

Кнутов отметил, что Россию «не раз уже обманывали» по вопросу перемирия. Москва в течение СВО объявляла перемирие в зоне боевых действий, напомнил аналитик, однако «противник, к сожалению, использует все ситуации для того, чтобы нарастить свои ресурсы».

В этой связи вопросы, связанные с перемирием, приведут к тому, что будут переброшены дополнительные резервы украинских войск непосредственно в район Красноармейска и Купянска «для прорыва», считает военный эксперт.

23 декабря папа Римский Лев XIV призвал к всемирному перемирию в канун Рождества.

Глава Ватикана предположил, что Россия якобы отклонила просьбу о перемирии. Он выразил надежду на то, что хотя бы на 24 часа во всем мире воцарится мир.

Ранее Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
