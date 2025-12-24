Зеленский высказался о выборах на Украине: «Понимаем, откуда это идет»

Зеленский: партнеры считают, что Украина должна как можно скорее провести выборы

Один из пунктов мирного соглашения по Украине – проведение выборов как можно скорее после остановки огня, на этом настаивают партнеры Киева. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Пункт 18 - Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Как можно скорее. Такое видение партнеров. Ну, мы понимаем, откуда это идет», — заявил Зеленский.

Он вновь повторил, что Украина может провести выборы, но необходимо гарантировать безопасность процесса.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

