На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался о выборах на Украине: «Понимаем, откуда это идет»

Зеленский: партнеры считают, что Украина должна как можно скорее провести выборы
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Один из пунктов мирного соглашения по Украине – проведение выборов как можно скорее после остановки огня, на этом настаивают партнеры Киева. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Пункт 18 - Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Как можно скорее. Такое видение партнеров. Ну, мы понимаем, откуда это идет», — заявил Зеленский.

Он вновь повторил, что Украина может провести выборы, но необходимо гарантировать безопасность процесса.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

Ранее Арестович раскрыл, кто выиграет выборы на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами