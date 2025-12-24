Цены на золото вновь достигли рекордных отметок

Цена золота на спотовом рынке в среду впервые в истории превысила $4,5 тысячи за тройскую унцию, обновив очередной рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

По данным на 9:31 мск цена золота выросла на 0,1% и достигла $4 490,56 за унцию, а ранее в ходе сессии поднималась до рекордных $4 525,77. К 10:00 по Москве эти фьючерсы откатились к $4 520,6 за унцию, что в свою очередь на 0,3% выше цены по итогам торгов предыдущего дня.

Отмечается, что инвесторы продолжают вкладываться в золото как в защитный актив в условиях роста геополитической напряженности.

Накануне цены на золото обновили исторический рекорд, превысив отметку в $4,5 тысячи за тройскую унцию.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее рассказал об увеличении мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до $35 тыс.

