«Достаточно сильный взрыв, это было рядом с ОМВД»: очевидец — о гибели сотрудников ДПС на юге Москвы

Взрыв возле здания отдела МВД в столичном районе Орехово-Борисово, из-за которого скончались двое сотрудников ДПС и неизвестный мужчина, был очень сильным. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Мария, отметив, что на дороге после ЧП лежали обломки, а вскоре приехало большое количество машин спецслужб.

«Я живу в доме неподалеку, окна выходят на эту улицу. Сам взрыв я не видела, услышала только в 01:29 очень громкий звук, который был идентичный тому, который был в 06:55 в понедельник, когда также взорвали машину. Я выглянула в окно и увидела в стороне здания МВД какие-то обломки на дороге (трудно было разглядеть, потому что темно, и я живу на почти последнем этаже). Достаточно быстро приехало около трех машин полиции, в течение трех-пяти минут, одна из машин закрыла въезд на эту улицу. Через 10 минут приехала пожарная машина, но достаточно быстро уехала, поэтому возникла мысль, что, может, сбили беспилотник и что из людей никто не пострадал. Через 15 минут приехало еще несколько полицейских машин, потом по времени я уже не фиксировала, но приезжали две-три машины скорой помощи (соседи писали, что реанимация) и еще машины полиции, и по цвету предполагаю, что машина Следственного комитета (примерно час спустя). Оцепили место лентой минут через 20 после взрыва. Суммарно не меньше восьми машин полиции было, скорее даже больше около 3 часов ночи. Сейчас эта улица перекрыта, также стоят машины полиции», — сказала она.

Еще один очевидец произошедшего Евгений в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что многие соседи вначале связали взрывы с уничтожением БПЛА.

«Слышали взрыв, по Елецкой улице. Было в 1:35 ночи, на месте ЧП сейчас идут следственные действия. Достаточно сильный был взрыв, это было рядом с ОМВД. Спустя буквально пять минут сирены услышали, очень много машин ГИБДД, скорой, СК РФ — все сразу приехали. Все [соседи] думают, что БПЛА сбивали. Они (сотрудники ДПС. — прим. Газеты.Ru») увидели подозрительного мужика, он ходил у машин. Вышли, чтобы его проверить, а тот привел в работу взрывное устройство, как я понимаю, кинув в них. И если он у машин ходил, то, скорее всего, они ценою своих жизней предотвратили подрыв еще какой-то машины», — добавил он.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Позже стали известны личности погибших инспекторов ДПС. Это Илья Климанов и Максим Горбунов. Было возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец рассказал о контузии у водителя из-за взрыва автомобиля на юге Москвы.