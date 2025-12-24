На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Достаточно сильный взрыв, это было рядом с ОМВД»: очевидец — о гибели сотрудников ДПС на юге Москвы

Очевидцы рассказали подробности о взрыве возле отдела МВД на юге Москвы
true
true
true
close
Юрий Кочетков/РИА Новости

Взрыв возле здания отдела МВД в столичном районе Орехово-Борисово, из-за которого скончались двое сотрудников ДПС и неизвестный мужчина, был очень сильным. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Мария, отметив, что на дороге после ЧП лежали обломки, а вскоре приехало большое количество машин спецслужб.

«Я живу в доме неподалеку, окна выходят на эту улицу. Сам взрыв я не видела, услышала только в 01:29 очень громкий звук, который был идентичный тому, который был в 06:55 в понедельник, когда также взорвали машину. Я выглянула в окно и увидела в стороне здания МВД какие-то обломки на дороге (трудно было разглядеть, потому что темно, и я живу на почти последнем этаже). Достаточно быстро приехало около трех машин полиции, в течение трех-пяти минут, одна из машин закрыла въезд на эту улицу. Через 10 минут приехала пожарная машина, но достаточно быстро уехала, поэтому возникла мысль, что, может, сбили беспилотник и что из людей никто не пострадал. Через 15 минут приехало еще несколько полицейских машин, потом по времени я уже не фиксировала, но приезжали две-три машины скорой помощи (соседи писали, что реанимация) и еще машины полиции, и по цвету предполагаю, что машина Следственного комитета (примерно час спустя). Оцепили место лентой минут через 20 после взрыва. Суммарно не меньше восьми машин полиции было, скорее даже больше около 3 часов ночи. Сейчас эта улица перекрыта, также стоят машины полиции», — сказала она.

Еще один очевидец произошедшего Евгений в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что многие соседи вначале связали взрывы с уничтожением БПЛА.

«Слышали взрыв, по Елецкой улице. Было в 1:35 ночи, на месте ЧП сейчас идут следственные действия. Достаточно сильный был взрыв, это было рядом с ОМВД. Спустя буквально пять минут сирены услышали, очень много машин ГИБДД, скорой, СК РФ — все сразу приехали. Все [соседи] думают, что БПЛА сбивали. Они (сотрудники ДПС. — прим. Газеты.Ru») увидели подозрительного мужика, он ходил у машин. Вышли, чтобы его проверить, а тот привел в работу взрывное устройство, как я понимаю, кинув в них. И если он у машин ходил, то, скорее всего, они ценою своих жизней предотвратили подрыв еще какой-то машины», — добавил он.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Позже стали известны личности погибших инспекторов ДПС. Это Илья Климанов и Максим Горбунов. Было возбуждено уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец рассказал о контузии у водителя из-за взрыва автомобиля на юге Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами