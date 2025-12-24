В Кремле прокомментировали сообщения о реформах, якобы предложенных Козаком

Песков заявил, что не имеет информации о якобы предложенных Козаком реформах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о якобы предложенных бывшим заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком реформах по улучшению инвестиционного климата. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не располагаю такой информацией», — отметил Песков.

В конце августа газета «Ведомости» писала, что Козак намерен покинуть пост заместителя руководителя администрации президента РФ. Как отметили журналисты, чиновник входил в число ближайших соратников Путина, поэтому российский лидер лично принимал решение о его отставке. Авторы публикации добавили, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

17 сентября стало известно, что Козак написал заявление об увольнении. В тот же день в СМИ появилась информация, что он рассматривает предложения о работе в сфере бизнеса. 18 сентября Путин освободил чиновника от должности заместителя руководителя своей администрации.

Ранее в Кремле высказались о рабочих планах Козака после отставки.