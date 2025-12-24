На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минцифры РФ принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Шадаев исполнит желания двух детей в рамках акции «Елка желаний»
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр цифрового развития России Максут Шадаев исполнит желания двух детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщает ТАСС.

Пятилетний Богдан из Краснодарского края мечтает посетить планетарий, а желанием десятилетнего Артема из подмосковной Балашихи стало посещение Центра управления полетами. Министр пообещал мальчику совместно с ним съездить в загаданное им место.

18 декабря президент России Владимир Путин исполнил желание пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел поработать сотрудником Госавтоинспекции.

3 декабря во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» глава государства принял участие в акции «Елка желаний». За семь лет существования акции было исполнено более 300 тысяч желаний. Ежегодно в декабре «Елка желаний» проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Акция помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли работать Путин в новогодние праздники.

