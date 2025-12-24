У берегов Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные

Жители Одессы обнаружили на пляжах пятна, которые внешне напоминают нефтяные. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«В районе пляжей «Дельфин» и «Ланжерон» обнаружены пятна, похожие на нефтяные», — написал он.

О размере и происхождении пятен информации нет. На место инцидента выехали сотрудники экологической инспекции и других служб.

В сентябре специалист по дистанционным методам исследования, который работает с Морспасслужбой, Сергей Станичный заявил, что скопление нефтепродуктов после разлива в Черном море около Керченского пролива распалось на несколько пятен разных размеров.

29 августа на выносном причале в Черном море произошла нештатная ситуация при погрузке нефти на танкер, в результате чего некоторое количество сырья вышло на поверхность. При этом в воду попало 30 куб. м нефти. По данным Росприроднадзора, утечка была локализована. На месте происшествия установили 800 м боновых заграждений. К устранению ЧП привлекли 87 человек, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборные и семь плавучих емкостей.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.