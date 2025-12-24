В Австралии британцу впервые аннулировали визу за свастику

В Австралии гражданину Великобритании впервые аннулировали визу за свастику. Об этом сообщил ABC News глава министерства внутренних дел Австралии Тони Берк.

Министр подчеркнул, что если кто-то приезжает в Австралию для разжигания ненависти, ему следует покинуть страну.

Согласно информации издания The Sydney Morning Herald, 43-летний британец, проживавший в Квинсленде, использовал два аккаунта в социальной сети X для публикации изображений с нацистской свастикой и «пропаганды пронацистской идеологии». В ходе обыска полицейские изъяли у мужчины несколько видов оружия, в том числе мечи с изображением свастики, топоры и ножи.

Гражданина Британии обвинили в публичной демонстрации запрещенных нацистских символов и использовании услуг связи для угроз, преследования или оскорбления. Мужчину депортируют на родину.

