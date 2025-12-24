На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии британцу впервые аннулировали визу за свастику

Австралия депортирует гражданина Британии за демонстрацию изображений свастики
true
true
true
close
ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии гражданину Великобритании впервые аннулировали визу за свастику. Об этом сообщил ABC News глава министерства внутренних дел Австралии Тони Берк.

Министр подчеркнул, что если кто-то приезжает в Австралию для разжигания ненависти, ему следует покинуть страну.

Согласно информации издания The Sydney Morning Herald, 43-летний британец, проживавший в Квинсленде, использовал два аккаунта в социальной сети X для публикации изображений с нацистской свастикой и «пропаганды пронацистской идеологии». В ходе обыска полицейские изъяли у мужчины несколько видов оружия, в том числе мечи с изображением свастики, топоры и ножи.

Гражданина Британии обвинили в публичной демонстрации запрещенных нацистских символов и использовании услуг связи для угроз, преследования или оскорбления. Мужчину депортируют на родину.

Ранее в Петрозаводске подросток пришел на урок с ножом и свастикой на руках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами