Перечень лиц, отнесенных к ветеранам боевых действий, расширят в Москве

Перечень ветеранов и инвалидов боевых действий расширят в Москве. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Мосгордумы, передает РИА Новости.

Законопроектом предлагается включить в перечень лиц, отнесенных к категориям ветеранов и инвалидов боевых действий, военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, принимавших участие в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, туда хотят внести лиц, заключавших контракты с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

Накануне Госдума приняла законопроект, которым предлагается приравнять к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ, работавших в зоне боевых действий.

Ранее Путин пообещал обсудить систему профориентации военных.