На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Перечень лиц, отнесенных к ветеранам боевых действий, расширят в Москве

В Москве расширят перечень ветеранов и инвалидов боевых действий
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Перечень ветеранов и инвалидов боевых действий расширят в Москве. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Мосгордумы, передает РИА Новости.

Законопроектом предлагается включить в перечень лиц, отнесенных к категориям ветеранов и инвалидов боевых действий, военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, принимавших участие в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, туда хотят внести лиц, заключавших контракты с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

Накануне Госдума приняла законопроект, которым предлагается приравнять к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ, работавших в зоне боевых действий.

Ранее Путин пообещал обсудить систему профориентации военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами