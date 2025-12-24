СК сообщил о гибели двух полицейских и подозреваемого из-за взрыва в Москве

Двое сотрудников ДПС, а также находившийся рядом с ними неизвестный погибли в результате взрыва в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ).

По информации следствия, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели «подозрительное лицо» рядом со служебным автомобилем. Когда они подошли ближе, произошел взрыв. В результате происшествия два сотрудника полиции, а также человек, находившийся рядом с ними, погибли.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия — допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения. Уточняется, что по факту взрыва возбуждено два уголовных дела: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

О взрыве на парковке в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы ранее писал Telegram-канал Baza. По данным журналистов, около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37.

Взрыв стал вторым подобным инцидентом в этом районе за последние трое суток. Утром 22 декабря на соседней улице Ясеневой был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрыв произошел во дворе дома №12, когда офицер садился в машину. От полученных ранений он скончался.

Ранее в Уссурийске произошли два взрыва.