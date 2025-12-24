Над Оренбургской областью ликвидировали шесть украинских беспилотников

Над Оренбургской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Шесть – над территорией Оренбургской области», — сказано в сообщении.

Всего в период с 07.00 до 10.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО 23 украинских дрона, все они — самолетного типа, уточнили в российском оборонном ведомстве. Атакам также подверглись республика Крым, Калужская, Брянская и Белгородская области. А также республика Башкортостан и столичный регион.

В ночь на 24 декабря официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в районе московского аэропорта Домодедово ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. По его словам, в связи с предпринятыми мерами авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Также Кореняко отметил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Кремле заявили, что попытки Украины атаковать Москву беспилотниками направлены на «пиар-эффект».