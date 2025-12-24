В МИД заявили, что поручение Путина по вопросу ядерного испытания выполняется

Поручение президента России Владимира Путина по анализу обстановки в вопросе возможного проведения ядерного испытания выполняется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Интерфакс».

«Мы действуем в соответствии с указаниями президента, который, как известно, поручил МИД проанализировать обстановку и дать рекомендации относительно возможных дальнейших шагов — это выполняется», — сказал Рябков.

По его словам, в этой ситуации нет никакой «чрезвычайщины», при этом МИД «находится в готовности к любым сценариям».

Он добавил, что если США проведут ядерные испытания, то Россия будет отвечать зеркально. Замглавы МИД выразил уверенность, что позицию РФ «хорошо уловили и в Вашингтоне, и в других столицах».

До этого Рябков заявил, что крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» сигнализируют о готовности России защищать свои интересы в сфере стратегической безопасности.

Ранее сообщалось, что США готовы модернизировать ядерную триаду и возобновить испытания.