Булыкин: с отменой правила выездного гола игра станет справедливее

Известный российский футболист, бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциацией (УЕФА) отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой. По мнению Булыкина, благодаря этому игрокам станет немного легче, поскольку при не самых благоприятных раскладах они могут рассчитывать на успех в серии пенальти.

«Это правило было введено по инициативе телевидения, чтобы не было дополнительного времени и пенальти. Но сейчас его решили отменить. С одной стороны, теперь немного все поменяется. Но футболистам, наверное, будет приятнее, что они могут свести матч к ничьей и побороться в дополнительное время. При старой системе даже ничья не помогала, нужно было выигрывать в два-три мяча. Так что, конечно, футболистам будет легче. И игра станет немного справедливее. А как будут решать этот вопрос телевизионщики, уже у них надо спрашивать», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Кроме того, специалист убежден, что нововведение порадует болельщиков. Булыкин считает, что эмоции, которые дарит дополнительное время и серия послематчевых пенальти, дорого стоят.

«Я думаю, благодаря отмене этого правила игра будет уравниваться. А для болельщиков сейчас как раз будет раздолье. Будет больше игрового времени, будут пенальти — для них это больше эмоций. Да, матчи будут длиннее. И в большом количестве матчей будет играться дополнительное время. Надеюсь, от этого не станет скучно. Но, думаю, некоторые команды, которые сравняют счет во второй игре, будут его удерживать, чтобы довести дело до пенальти. Нас ждет много интересного, но мы все узнаем, когда поиграем годик с такими правилами и поймем, нравится нам этот формат или нет», — заключил Булыкин.

О решении отменить правило выездного гола УЕФА сообщил накануне. Теперь, начиная с сезона-2021/22, при равенстве мячей по сумме двух матчей для определения победителя будет назначено два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти.

Ранее Мостовой не согласился с отменой правила выездного гола.