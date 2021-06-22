Дзюба сравнялся с Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Капитан сборной России после гола в ворота сборной Дании на чемпионате Европы — 2020 сравнялся с Александром Кержаковым по количеству забитых мячей за национальную сборную. Теперь у него их 30-ть.

Чтобы достичь такого результата Дзюбе понадобилось 55 матчей, Кержакову — 92.

Напомним, сборная России уступила датчанам 1:4. Дзюба на 70-й минуте забил гол с пенальти, назначенный за фол против Александра Соболева.

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.



Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Игорь Дивеев поделился мнением о поражении от датской сборной на Евро.