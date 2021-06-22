Дзюба сравнялся с Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России
Капитан сборной России после гола в ворота сборной Дании на чемпионате Европы — 2020 сравнялся с Александром Кержаковым по количеству забитых мячей за национальную сборную. Теперь у него их 30-ть.
Чтобы достичь такого результата Дзюбе понадобилось 55 матчей, Кержакову — 92.
Напомним, сборная России уступила датчанам 1:4. Дзюба на 70-й минуте забил гол с пенальти, назначенный за фол против Александра Соболева.
В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.
Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.
Чемпионат Европы — 2020. Группа В.
Россия — Дания — 1:4.
Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.
Ранее Игорь Дивеев поделился мнением о поражении от датской сборной на Евро.