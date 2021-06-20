Сборная Италии одолела Уэльс и выиграла группу на Евро-2020

Сборная Италии одержала победу над Уэльсом (1:0) в матче третьего тура чемпионата Европы по футболу — 2020.

Единственный мяч был забит итальянским полузащитником Пессиной на 39-й минуте. На 55-й минуте полузащитник сборной Уэльса Итан Ампаду получил прямую красную карточку от главного арбитра Хэцегана. На протяжении матча итальянцы больше владели мячом.

Таким образом, сборная Италии заняла первую строчку в группе А, набрав максимальное количество очков — 9. На групповом этапе они забили семь голов и ни разу не пропустили.

Сборная Уэльса расположилась на второй строчке, имея в активе четыре очка. На групповом этапе они забили три гола и дважды пропустили.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Чемпионат Европы — 2020. Группа А

Италия — Уэльс — 1:0

Голы: 1:0 — Пессино, 39.

Ранее сборные Польши и Испании не выявили победителя в матче второго тура чемпионата Европы — 2020.