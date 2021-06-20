Французский фигурист признался, что он гей

Французский фигурист Кевин Аймоз в документальном фильме совершил каминг-аут.

«Я не ощущал необходимости совершать каминг-аут. Но мне нужно было высказаться, чтобы помочь будущем поколениям спокойно жить в мире спорта.

Спасибо команде за их смелость и внимание к столь деликатному вопросу, поднятому в этом документальном фильме. Браво! Мы сделали это, ребята. Спасибо моему партнеру, с которым я разделяю свою жизнь почти два года и который поддерживает меня на каждом шагу. Моей семье и лучшему другу, которые приняли меня таким, какой я есть, и были рядом в самые тяжелые минуты. Моему тренеру Сильвии, которая сопровождала меня на множестве турниров. Всем подросткам, спортсменам, взрослым, которые еще не начали жить полноценной жизнью.

Надеюсь, что этот доклад поможет вам наконец-то стать самими собой!» — написал Аймоз в инстаграме.

Кевин Аймоз является бронзовым призёром финала Гран-при (2019) и четырёхкратным чемпионом Франции (2017, 2019—2021).

По состоянию на 2021 год занимает 12-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Ранее канадский фигурист Поль Пуарье совершил каминг-аут.