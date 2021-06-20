Бывший тренер «Кубани» рассказал о коррупции в российском футболе

Бывший тренер краснодарской «Кубани» Дан Петреску рассказал о том, что в российском футболе существует коррупция.

«Владелец «Кубани» подошел ко мне с предложением: «Дан, давай заключим контракт, а я буду отдавать тебе 10% стоимости каждого игрока, которого мы продадим». Но я ответил, что меня не интересуют эти деньги, ведь я должен быть тренером. Иначе я буду думать как бизнесмен. Он был шокирован, предложил мне контракт на 25 лет. Сказал, что хочет, чтобы нас похоронили рядом», — передает слова Петреску GSP.ro

Петреску отметил, что через год его уволили, а владелец сообщил о расторжении контракта через агента футболиста. Больше они не виделись.

Петреску возглавлял «Кубань» с 2010 по 2012 год. Также он тренировал московское «Динамо».

Ранее спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года на коррупционной основе.