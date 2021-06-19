Булыкин назвал неуважением решение не пустить российских болельщиков на матч в Данию

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о недопуске российских болельщиков на матч Евро-2020 в Данию.

«Ну, конечно, это несправедливо, когда на таком большом празднике футбола болельщики не могут поддержать свою команду. Все мы знаем, что фанаты являются 12-м игроком, который всегда помогает команде своей поддержкой. И здесь очень непонятна реакция Дании на эту всю эту ситуацию. Можно долго придумывать причины, почему так сделали, но я считаю, что это неуважение к футболу и болельщикам», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Также Булыкин ответил на вопрос, могло ли повлиять на это решение поведение россиян на Евро-2016. Напомним, тогда российские болельщики устроили вместе с фанатами из Англии беспорядки во французском Марселе.

«Это тоже может быть. Но у нас очень много хороших болельщиков, которые умеют хорошо болеть и поддерживать сборную. Поэтому, почему их не пустили – это большой вопрос. Много людей хотело поддержать нашу сборную на Евро», — заявил он.

Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» Максим Деменко прокомментировал решение датского правительства не пускать в страну российский болельщиков на матч Евро-2020 против Дании.