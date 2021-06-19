Скончался один из лучших игроков в истории «Ювентуса»

Умер один из лучших игроков в истории туринского «Ювентуса» Джампьеро Бониперти. Ему было 92 года.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает La Repubblica.

Бониперти пополнил состав туринцев в 1946 году, став лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-1947/48 году, когда ему едва исполнилось 20 лет. Нападающий завоевал пять титулов чемпиона Италии и дважды выигрывал кубок страны.

Также Бониперти находится на второй строчке в списке лучших бомбардиров за всю историю существования клуба, забив 179 мячей. Первая позиция у Алессандро Дель Пьеро (290).

Ветеран в период с 1971 по 1990 год занимал пост президента «Ювентуса». За это время клуб впервые в истории выиграл Кубок европейских чемпионов в 1985 году, а также девять раз становился чемпионом Италии.

За сборную Италии игрок провел 38 матчей и отметился восемью забитыми мячами.

С 1994 по 1999 год Бониперти был депутатом Европарламента. С 2006 года он занимал должность почетного президента туринского клуба.

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