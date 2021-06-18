Футболист сборной Дании Эриксен успешно перенес операцию на серце

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, который в матче Евро-2020 против Финляндии потерял сознание, успешно перенес операцию на сердце, передает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что операция была проведена 17 июня. Ожидается, что уже 18 июня датчанин будет выписан из больницы.

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

17 июня во время матча Дания — Бельгия состоялась акция поддержки в честь Эриксена. на десятой минуте матча на несколько секунд игра была прервана. Бельгийцы также не стали праздновать свои голы в честь датского футболиста.

Ранее бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о дружбе с Кристианом Эриксеном.