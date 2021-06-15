«Спартак» с иронией отреагировал на увольнение Олича из ЦСКА

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала уход c поста главного тренера московского ЦСКА хорвата Ивицы Олича.

«Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее», — написано в Twitter красно-белых c отсылкой на песню «Кони привередливые» Владимира Высоцкого.

Также в еще одном твите пресс-служба выложила видеоролик и подписала его словами: «Не представляем наши дерби без Ивицы Олича. Спасибо за сезон, легенда».

Хорват был назначен тренером ЦСКА в марте 2021 года.

После завершения турнира в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась информация о том, что Олич в качестве члена тренерского штаба сборной Хорватии отправится на чемпионат Европы — 2020. В ЦСКА информацию опровергли и заявили, что хорват официально не будет входить в тренерский штаб, но во время своего отпуска волен находиться там, где хочет. Обязанности главного тренера столичной команды будет исполнять Василий Березуцкий.

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее Ивица Олич прокомментировал причины ухода из армейского клуба.