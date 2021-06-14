Канделаки прокомментировала скандал Губерниева и Бузовой в эфире Матч ТВ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в телеэфире.

Что поделать. Мир спорта суров, и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью.

Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должен. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной, — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. В том числе и тех, кто после матча Бельгия — Россия в очередной раз начал выражать свое разочарование и рассуждать о провале сборной на Евро», - заявила Канделаки в своем Telegram.

Также Тина заявила, что сборная России вызывает много эмоций, не оставляя в стороне даже Ольгу Бузову.

Напомним, ранее в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев довел до слез певицу Ольгу Бузову, заявив, что та употребляет алкоголь по утрам.

Ранее Бузова эмоционально обратилась к игрокам сборной России после разгромного поражения.