Полицейские в фан-зоне Евро-2020 попросили убрать украинский флаг
В Санкт-Петербурге местные сотрудники правоохранительных органов попросили болельщика сборной Украины спрятать национальный флаг. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам очевидца, полицейские выразили опасения по поводу безопасности нахождения в фан-зоне с украинским флагом, так как пьяные русские могли использовать его в качестве причины создать конфликт на ровном месте.
Также свидетель заявил, что атмосфера в Санкт-Петербурге дружелюбная, и что многие зрители выражали поддержку команде под руководством Андрея Шевченко.
Напомним, что сборная Украины уступила Нидерландам в матче первого тура группы C чемпионата Европы 2020 года.
Встреча прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили первые мячи сборной Украины на Евро с 2012 года.