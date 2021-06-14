Полицейские в фан-зоне Евро-2020 попросили убрать украинский флаг

В Санкт-Петербурге местные сотрудники правоохранительных органов попросили болельщика сборной Украины спрятать национальный флаг. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам очевидца, полицейские выразили опасения по поводу безопасности нахождения в фан-зоне с украинским флагом, так как пьяные русские могли использовать его в качестве причины создать конфликт на ровном месте.

Также свидетель заявил, что атмосфера в Санкт-Петербурге дружелюбная, и что многие зрители выражали поддержку команде под руководством Андрея Шевченко.

Напомним, что сборная Украины уступила Нидерландам в матче первого тура группы C чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили первые мячи сборной Украины на Евро с 2012 года.