Орлов: Шунину и Семенову нельзя давай шансов в сборной России

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал игроков сборной России Антона Шунина и Андрея Семенова.

12 июня россияне проиграли Бельгии со счетом 0:3.

«Думаю, не надо давать Шунину вообще шанса. Ему и Семенову вообще нельзя давать никаких шансов. Это большая ошибка Черчесова, что он сделал ставку на них в матче с Бельгией. Это тренерская ошибка», — сказал Орлов на своем YouTube-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени. В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» и национальной команды России Александр Самедов подвел итоги матча Евро-2020 между Россией и Бельгией.