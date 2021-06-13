Пародист Грушевский: Россия проиграла Бельгии еще до выхода на поле

Известный артист, пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о поражении сборной России от Бельгии в матче группового этапа Евро-2020. По его мнению, наша национальная команда изначально не настроилась на игру должным образом.

«Есть ощущение, что мы этот матч проиграли заранее, до выхода на поле. Я, кстати, согласен с теми, кто утверждает, что первый гол в наши ворота не нужно было засчитывать, потому что касание Семенова практически не изменило полета мяча. Это был пас Лукаку, который находился в очевиднейшем офсайде. Но я понимаю, что современные трактовки позволяли засчитать этот гол. Подчеркну: это ровным счетом ничего не меняет, матч был полностью под контролем Бельгии. И дело не в том, что мы нанесли всего один удар в створ. Да, до пропущенного мяча мы, в целом, играли неплохо, но все время было чувство тотального контроля со стороны сборной Бельгии.

Не скажу, что они играли в половину возможностей — они играли ровно так, как требовало развитие матча. Ментально мы сами немножечко не верили. Может быть, рассчитывали на ничейный исход, но абсолютно не верили в то, что можно играть с Бельгией на равных», — сказал Грушевский «Газете.Ru».

Артист назвал лучших, на его взгляд, игроков сборной России в прошедшем матче. При этом он отметил, что, несмотря на их игру, российской команде не хватало возможностей для того, чтобы создать реальные проблемы сопернику.

«Лучшими на поле, на мой взгляд, были Дзюба и Фернандес. Дзюба много выигрывал борьбы, верха, и в целом держал в напряженности оборону бельгийцев. Возможно, не хватило какого-то физического матча в исполнении Саши Головина. Возможно, полузащита должна была действовать агрессивнее. У нас были моменты прессинга, но этого оказалось недостаточно. Мы не напрягали возрастную оборону бельгийцев, не заставляли их нервничать. Будем считать, что сборная России просто не раскрыла основных козырей.

Кстати, показалось, что замены усилили игру, хоть Черышев в нее и не попал. Мне понравились выходы Мухина и Миранчука, который мог отличиться, штрафной поудачнее исполнить. Во втором тайме можно было бы поменять Дзюбу, мне кажется, он выложился на 120 процентов и продолжение борьбы давалось ему с трудом. Появление, скажем, Соболева было бы оправдано», — заключил Грушевский.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ошибки Андрея Семенова и Антона Шунина не оставили России шансов против Бельгии.