Канчельскис заявил, что против Сан-Марино класс сборной видно, а против Бельгии он пропадает

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча с Бельгией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия с крупным счетом уступила национальной команде Бельгии. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Играла одна Бельгия, которая победила без особого напряжения. Непонятно, что мы отрабатывали на сборах. Мы побеждаем только посредственные сборные. Не вижу, за счет чего мы можем выйти из группы. Против Сан-Марино и Кипра наш класс видно, только против Бельгии он куда-то пропадает. Футбол в стране убит, — приводит слова Канчельскиса «СЭ».

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что ему больше всего не понравилось в матче с Бельгией на Евро.