Эриксен находится в сознании

Во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия игрок датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание.

Игрока отвезли в больницу. Матч прерван.

Диктор на стадионе объявил, что футболист находится в сознании. О судьбе матча не сообщается. Возможно, встреча будет доиграна в другой день.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Эриксен покидал поле в сознании.