Федун ждет от Витории качественной работы в «Спартаке»

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Руй Витория Руй Витория
Руй Витория
Global Look Press

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал об ожиданиях от работы Руя Витории на посту главного тренера красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

«Руй — опытный специалист, умеющий выигрывать трофеи и знающий как. Я жду от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат. Уверен, что он возьмется за новое дело со всей страстью и желанием», — сказал Федун.

Столичный клуб объявил о назначении Витории 24 мая. Специалист сменил на посту немца Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с командой.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

Ранее Витория признался, что работал в Саудовской Аравии из-за денег.