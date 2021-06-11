Баку отказал Геничу в аккредитации на Евро-2020

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал о том, что Азербайджан отказал ему в выдаче аккредитации для работы на Евро-2020.

«Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от УЕФА, номер ID, все проверки прошел. Все отлично. Оставалось только ее получить», — написал Генич в Telegram.

Но потом ему позвонили из Азербайджана и сказали, что в 2009 году он посещал Карабах, что является нарушением закона.

«Через пять минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано», — отметил журналист.

8 июня стало известно, что оргкомитет турнира в Баку заблокировал выдачу аккредитации Нобелю Арустамяна. По его словам, азербайджанская сторона отказала ему из-за посещения Нагорного Карабаха. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил комментатору работать на Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что российского комментатора Михаила Моссаковского не пустили в Азербайджан.