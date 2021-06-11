В Совете Федераций назвали половинчатым решение УЕФА по форме сборной Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по форме сборной Украины для чемпионата Европы — 2020.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала УЕФА одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

«УЕФА оказалась перед сложным выбором. С одной стороны, большинство стран Европы не признает факт нахождения Крыма в составе России. С другой стороны, они понимают, что форма сборной Украины несет серьезную политическую составляющую. Поэтому было принято половинчатое решение, что я лично поддерживаю», – приводит слова Цекова «Радио 1».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее депутат Рады предложил запретить футбол на Украине после решения УЕФА.