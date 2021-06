Посольство США в Киеве оценило форму сборной Украины с изображением Крыма

Пресс-служба посольства США в Киеве опубликовало в Twitter сообщение по поводу новой игровой формы сборной Украины на чемпионате Европы — 2020.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина», — говорится в сообщении.

6 июня глава Украинская ассоциация футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. Также на воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

7 июля в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее в Кремле призвали дождаться реакции УЕФА на ситуацию с формой Украины.

Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz