Слуцкая заявила, что шашистка Тансыккужина «щелкала клювом» в ситуации с убранным флагом

Фигуристка Ирина Слуцкая жестко высказалась о реакции шашистки Тамары Тансыккужиной на инцидент с флагом во время финального матча чемпионата мира против Натальи Садовской из Польши.

Напомним, во время четвертой партии организаторы убрали с игрового стола флаг России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже россиянка сказала, что из-за этого эпизода она проиграла партию.

»Ирина Роднина без музыки докатала — вот это профессионализм. А когда ты, простите, клювом щелкаешь и проигрываешь из-за того, что «а куда это вы флажок понесли, а зачем вы табличку убираете». Послушайте, а вы что, на таблички сюда пришли смотреть?» — сказала Слуцкая в эфире YouTube-канала Елены Ханги.

Тансыккужина вырвала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

Ранее семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала свою победу в чемпионате мира.